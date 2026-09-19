Giornata piena di notizie per il Milan. Dopo la partita molto negativa avuta con il Benfica, è ora di ripartire: Amorim, infatti, avrebbe deciso di schierare diversi big contro il Lecce, ma non è tutto. A San Siro sarà presente anche Gerry Cardinale, patron rossonero, con una curiosissima statistica. Sul fronte mercato, invece, arrivano delle novità legate al possibile approdo di un nuovo Leao.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Il nome inaspettato

2. Cardinale portafortuna

3. 100 anni di San Siro

4. Le possibili scelte di Amorim

Dopo l'addio di, trasferitosi alla corte del, ilè alla ricerca di un nuovo esterno sinistro. Tra i profili monitorati c'è il giovane classe 2004, di proprietà del Francoforte. Sul francese, seguito anche da, c'è anche la. Il club tedesco valuta il suo cartellino attorno ai 25-30 milioni di euro. Al Milan porterebbe esplosività, velocità e abilità nell'uno contro uno.tornerà a Milano per assistere da San Siro alla sfida tra, nonostante fosse assente contro il Benfica per impegni pregressi. Il patron diè circondato da una statistica molto curiosa e positiva per il Milan: è imbattuto nelle quattro partite dei rossoneri iste dal vivo in questa stagione. Rispetto al passato, Cardinale è diventato molto più presente, frequentando anche Milanello e partecipando direttamente alle trattative del mercato estivo. La sua vicinanza alla squadra è stata apprezzata sia dai calciatori che dall'allenatore.Oggicompie ben 100 anni: inaugurato il 19 settembre 1926 con un derby, è diventato uno dei simboli del calcio italiano e mondiale. Nel frattempo peròguardano al futuro: entro fine ottobre saranno presentati i render ufficiali di quello che sarà il nuovo stadio, progettato daobiettivo è inaugurarlo prima degli Europei del 2032. La nuova struttura dovrebbe avere circaposti di cui oltre, con investimento complessivo stimato inIn vista dista definendo la formazione. Dopo la bruttissima sconfitta contro ilmatch finito 0-2 per i lusitani,tornerà titolare alle spalle diconmesso in un ruolo più avanzato e la coppiaa centrocampo. Sulle fasce invece, spazio. In difesa davanti a Mikeci sarà il solito trio: confermati