Dal possibile approdo del nuovo Leao fino ai dubbi di Amorim per Milan-Lecce, passando per le ultime novità legate al nuovo stadio di San Siro: ecco le migliori news della mattina di oggi
Milan-Benfica 0-2, tifosi sui social duri con Amorim: "Impresentabili. Amorim non mangia il panettone"
Giornata piena di notizie per il Milan. Dopo la partita molto negativa avuta con il Benfica, è ora di ripartire: Amorim, infatti, avrebbe deciso di schierare diversi big contro il Lecce, ma non è tutto. A San Siro sarà presente anche Gerry Cardinale, patron rossonero, con una curiosissima statistica. Sul fronte mercato, invece, arrivano delle novità legate al possibile approdo di un nuovo Leao.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Il nome inaspettatoDopo l'addio di Rafa Leao, trasferitosi alla corte del Galatasaray, il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro. Tra i profili monitorati c'è il giovane classe 2004 Jean-Matteo Bahoya, di proprietà del Francoforte. Sul francese, seguito anche da Arsenal, Tottenham e Everton, c'è anche la Roma di Gasperini. Il club tedesco valuta il suo cartellino attorno ai 25-30 milioni di euro. Al Milan porterebbe esplosività, velocità e abilità nell'uno contro uno.
2. Cardinale portafortunaGerry Cardinale tornerà a Milano per assistere da San Siro alla sfida tra Milan e Lecce, nonostante fosse assente contro il Benfica per impegni pregressi. Il patron di RedBird è circondato da una statistica molto curiosa e positiva per il Milan: è imbattuto nelle quattro partite dei rossoneri iste dal vivo in questa stagione. Rispetto al passato, Cardinale è diventato molto più presente, frequentando anche Milanello e partecipando direttamente alle trattative del mercato estivo. La sua vicinanza alla squadra è stata apprezzata sia dai calciatori che dall'allenatore.
3. 100 anni di San SiroOggi San Siro compie ben 100 anni: inaugurato il 19 settembre 1926 con un derby, è diventato uno dei simboli del calcio italiano e mondiale. Nel frattempo però, Milan e Inter guardano al futuro: entro fine ottobre saranno presentati i render ufficiali di quello che sarà il nuovo stadio, progettato da Foster e Manica. L' obiettivo è inaugurarlo prima degli Europei del 2032. La nuova struttura dovrebbe avere circa 71. 500 posti di cui oltre 13.000 premium, con investimento complessivo stimato in 2 miliardi e 149 milioni di euro.
4. Le possibili scelte di AmorimIn vista di Milan-Lecce, Ruben amorim sta definendo la formazione. Dopo la bruttissima sconfitta contro il Benfica in Europa League, match finito 0-2 per i lusitani, Christian Pulisic tornerà titolare alle spalle di Gonçalo Ramos, con Rabiot messo in un ruolo più avanzato e la coppia Modric-Musah a centrocampo. Sulle fasce invece, spazio Diego Moreira e Chukwueze. In difesa davanti a Mike Maignan ci sarà il solito trio: confermati De Winter, Gila e Pavlovic.
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