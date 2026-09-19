Le prime prove a livello tattico in vista di Milan-Lecce sono già iniziate nella giornata di ieri a Milanello, oggi, invece, è già vigilia. Nella mattinata di oggi, come riferito dal Corriere dello Sport, è prevista una sessione mattutina e la solita conferenza stampa di Ruben Amorim, in programma alle ore 14.00.

Milan-Lecce, le ultime di formazione

Il tecnico portoghese, nelle ultime ore, metterà a punto la formazione partendo dalle certezze: dopo la sfida con il Benfica, terminata 0-2 a favore dei lusitani, tornano i big. Dopo mesi dall'ultima volta,torna titolare e giocherà alle spalle di

Al suo fianco, molto probabile l'avanzamento di Adrien Rabiot, in modo da sfruttare la classe e la tecnica di Luka Modric. Al fianco del croato, poi, troveremo il solito Musah. Molto probabile anche una maglia da titolare per il giovane Diego Moreira: il classe 2004 potrebbe giocare sulla sinistra con Chukwueze.

In difesa, invece, confermato De Winter, preferito ancora una volta all'italiano Matteo Gabbia. Al fianco del Belga i soliti Gila e Pavlovic, punti fermi della squadra, posizionati davanti a super Magic Mike Maignan. Oggi, inoltre, è una giornata davvero speciale: ricorrono i 100 anni dalla prima partita ufficiale giocata a San Siro (19 settembre 1926).

Nella serata di domani, dunque, ci sarà un omaggio all'impianto che ha visto sollevare innumerevoli trofei e che, tra un po' di anni, lascerà il posto al nuovo impianto.