La risposta del tifo rossonero è una sola, presente. In vista della sfida contro il Lecce si va verso il sold-out a San Siro
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Il tifo rossonero rispondi presente ancora una volta, nonostante la brutta prestazione contro il Benfica. La tifoseria del Milan si appresta a riempire nuovamente gli spalti di San Siro per il posticipo di domenica sera contro il Lecce, valido per la quinta giornata di Serie A.
Milan, verso il sold outDopo il quasi 70.000 spettatori registrati nella sfida contro i portoghesi, le stime per la gara contro la squadra giallorossa si preannunciano addirittura superiori: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a San Siro si va verso il tutto esaurito, con la quota di presenze che dovrebbe superare i 72.000 tifosi.
La sfida contro i pugliesi rappresenta un passaggio molto fondamentale per il percorso del Milan. Quella di domenica infatti sarà l'ultima partita ufficiale prima della lunga pausa dedicata alle nazionali, che terrà fermo il campionato fino alla seconda settimana di ottobre.
La squadra guidata da Amorim ha un unico obiettivo: chiudere questo primo blocco di impegni con un successo davanti al proprio pubblico, conquistando tre punti importantissimi che consentirebbero di affrontare la sosta con un morale molto più alto. La pausa inoltre, permetterà all' allenatore portoghese di lavorare a Milanello con maggior tranquillità in vista della ripresa.
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