Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Continuano ad arrivare novità sulla probabile formazione dei rossoneri contro la Lazio: Gabbia partirà dalla panchina, ma non è tutto. Oltre al campionato, spazio anche al calciomercato: idea Endrick a Gennaio? La verità! Spazio poi al giovane talento Cisse e alla nuova posizione di Adrien Rabiot.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Idea Endrick

2. Lazio-Milan, probabili formazione

3. La svolta tattica di Rabiot

4. Le parole su Cisse

Il calciomercato estivo è terminato ma ilcontinua pensare al proprio futuro. Tra i nomi accostati al mondo rossonero c'è quello digiovane attaccante delche potrebbe approdare a gennaio. Il brasiliano, classe 2006, sarebbe un profilo perfetto per il gioco di Amorim: mancino, rapido, tecnico e capace di giocare sia da prima punta che da trequartista di destra. Le sue caratteristiche infatti lo renderebbero un'alternativa aL'ostacolo principale però è il prezzo: transfermarket valuta il giocatoremapotrebbe chiederne molti di più. Inoltre, i Blancos potrebbero voler mantenere una clausola di recompra come già accaduto in passato con altri talenti. Il Milan dovrà quindi valutare se l'investimento e le condizioni dell'operazione saranno sostenibili.Ilarriva alla sfida contro la Lazio con ben 7 punti in 3 giornate, mentre i biancocelesti sono ancora a punteggio pieno, ma quali saranno le probabili formazioni? In difesa per i rossoneri tornama può partire dalla panchina: confermati invecedavanti a. A centrocampoè sicuro del posto, mentre Jashari e Modric si giocano una maglia da titolare, con il croato come possibile risorsa da utilizzare perSulla trequarti spazio, mentre Pulisic è ancora alla ricerca della migliore condizione (potrebbe entrare a gara in corso). Sugli esterni invece, sono favoriti Chukwueze ed, concome prima punta.Ilsi prepara alla sfida contro lacon Ramos confermato al centro dell'attacco, ma la novità però riguarda Rabiot, calciatore che Amorim vicino alla porta nel suo 3-4-2-1. Il francese ha già risposto presente nel nuovo ruolo, trovando goal e assist contro ilIl francese, però, potrebbe essere utilizzato anche da mediano in base alle esigenze della partita e alle sue condizioni fisiche. La sua duttilità sarà fondamentale in una stagione ricca di impegni. Da trequartista però, dovrà migliorare soprattutto nel gioco spalle alla porta e nello stretto, aspetti in cui può soffrire quando non ha spazio per sfruttare la sua progressione., ex dirigente delha raccontato ai microfoni di Mondo Primavera l'inizio di Cisse, scoperto quando giocava in una squadra parrocchiale vicino Treviso e poi ceduto ilFin da giovanissimo, Cisse ha avuto una visione di gioco molto ampia, tanta intelligenza tattica, tecnica e senso del goal, oltre ad una spiccata serietà fuori dal campo. Secondo Dalla Costa Cisse è sempre stato umile e concentrato sul calcio, caratteristiche che gli hanno permesso di crescere senza pressioni. Anche il ruolo ricoperto oggi alè simile a quello degli esordi, mentre il suo fiuto per il goal è una qualità presente da sempre. Dopo le iniziali difficoltà a Verona, il talento è esploso fino al debutto in Serie A a al primo goal con il