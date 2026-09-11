Dalle novità in vista della sfida contro la Lazio fino all'idea Endrick a Gennaio, passando per le dichiarazioni su Cisse: ecco le migliori notizie della mattinata sul Milan di Amorim.
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Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Continuano ad arrivare novità sulla probabile formazione dei rossoneri contro la Lazio: Gabbia partirà dalla panchina, ma non è tutto. Oltre al campionato, spazio anche al calciomercato: idea Endrick a Gennaio? La verità! Spazio poi al giovane talento Cisse e alla nuova posizione di Adrien Rabiot.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1 . Idea EndrickIl calciomercato estivo è terminato ma il Milan continua pensare al proprio futuro. Tra i nomi accostati al mondo rossonero c'è quello di Endrick, giovane attaccante del Real Madrid che potrebbe approdare a gennaio. Il brasiliano, classe 2006, sarebbe un profilo perfetto per il gioco di Amorim: mancino, rapido, tecnico e capace di giocare sia da prima punta che da trequartista di destra. Le sue caratteristiche infatti lo renderebbero un'alternativa a Ramos e Camarda. L'ostacolo principale però è il prezzo: transfermarket valuta il giocatore 40 milioni di euro ma Real Madrid potrebbe chiederne molti di più. Inoltre, i Blancos potrebbero voler mantenere una clausola di recompra come già accaduto in passato con altri talenti. Il Milan dovrà quindi valutare se l'investimento e le condizioni dell'operazione saranno sostenibili.
2. Lazio-Milan, probabili formazioneIl Milan arriva alla sfida contro la Lazio con ben 7 punti in 3 giornate, mentre i biancocelesti sono ancora a punteggio pieno, ma quali saranno le probabili formazioni? In difesa per i rossoneri torna Gabbia, ma può partire dalla panchina: confermati invece De Winter, Gila e Pavlovic davanti a Maignan. A centrocampo Musah è sicuro del posto, mentre Jashari e Modric si giocano una maglia da titolare, con il croato come possibile risorsa da utilizzare per l'Europa League. Sulla trequarti spazio Cisse, mentre Pulisic è ancora alla ricerca della migliore condizione (potrebbe entrare a gara in corso). Sugli esterni invece, sono favoriti Chukwueze ed Estupinan, con Ramos come prima punta.
3. La svolta tattica di RabiotIl Milan si prepara alla sfida contro la Lazio con Ramos confermato al centro dell'attacco, ma la novità però riguarda Rabiot, calciatore che Amorim vicino alla porta nel suo 3-4-2-1. Il francese ha già risposto presente nel nuovo ruolo, trovando goal e assist contro il Torino. Il francese, però, potrebbe essere utilizzato anche da mediano in base alle esigenze della partita e alle sue condizioni fisiche. La sua duttilità sarà fondamentale in una stagione ricca di impegni. Da trequartista però, dovrà migliorare soprattutto nel gioco spalle alla porta e nello stretto, aspetti in cui può soffrire quando non ha spazio per sfruttare la sua progressione.
4. Le parole su CisseFabio Dalla Costa, ex dirigente del Giorgione calcio 2000, ha raccontato ai microfoni di Mondo Primavera l'inizio di Cisse, scoperto quando giocava in una squadra parrocchiale vicino Treviso e poi ceduto il Verona. Fin da giovanissimo, Cisse ha avuto una visione di gioco molto ampia, tanta intelligenza tattica, tecnica e senso del goal, oltre ad una spiccata serietà fuori dal campo. Secondo Dalla Costa Cisse è sempre stato umile e concentrato sul calcio, caratteristiche che gli hanno permesso di crescere senza pressioni. Anche il ruolo ricoperto oggi al Milan è simile a quello degli esordi, mentre il suo fiuto per il goal è una qualità presente da sempre. Dopo le iniziali difficoltà a Verona, il talento è esploso fino al debutto in Serie A a al primo goal con il Catanzaro.
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