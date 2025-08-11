Pianeta Milan
Terracciano saluta il Milan: "Orgoglioso di aver indossato questi colori"

Filippo Terracciano ha salutato il Milan e i suoi tifosi con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram
Filippo Terracciano ha salutato il Milan e i suoi tifosi con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha affidato le sue parole di ringraziamento al club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Terracciano saluta: "Una delle esperienze più formative della mia vita"

"Una delle esperienze più formative della mia vita. Orgoglioso di aver indossato questi colori e grato a compagni, staff e tifosi per ogni momento condiviso. Un cambiamento nel mio percorso mi porta oggi altrove, ma con fede abbraccio ciò che verrà".

