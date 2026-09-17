Il CT della Svizzera Murat Yakin convoca Ardon Jashari e Zachary Athekame in Nazionale: l’altro ex Milan in lista e i motivi dell’esclusione di Noah Okafor
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Murat Yakin ha reso noti i venticinque calciatori selezionati dalla Svizzera per le quattro gare di Nations League che si disputeranno tra il 26 settembre e il 6 ottobre 2026. Nella lista figura Ardon Jashari, nonostante il poco spazio ottenuto con la maglia rossonera in questo inizio di stagione. Tra i convocati c'è anche Zachary Athekame, laterale di proprietà del Milan attualmente in prestito al Lione.
Milan, Jashari e Athekame tra i convocati della SvizzeraL'ossatura resta quella dell'ultimo Mondiale, in cui la Svizzera è uscita ai quarti di finale per mano dell'Argentina di Lionel Messi. Oltre al rientro di Athekame e alla presenza di Jashari, l'elenco comprende un altro ex Milan: Ricardo Rodriguez. Non c'è invece Noah Okafor, che ha recentemente annunciato il ritiro dalla Nazionale dopo un diverbio con il CT.
Gli impegni della SvizzeraGli elvetici cominceranno il loro percorso in Nations League sabato 26 settembre sul campo della Macedonia del Nord, a Skopje. La seconda sfida si giocherà il 29 settembre a Glasgow contro la Scozia. Il ciclo di impegni si chiuderà con i due match casalinghi alla ‘Thermoplan Arena’ di Lucerna: sabato 3 ottobre contro la Slovenia e martedì 6 ottobre di nuovo contro la Macedonia del Nord.
L'elenco dei convocati
- Portieri: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo.
- Difensori: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Zachary Athekame, Adrian Bajrami, Sascha Britschgi, Eray Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez.
- Centrocampisti: Michel Aebischer, Winsley Boteli, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria.
- Attaccanti: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye.
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