Il CT della Svizzera Murat Yakin convoca Ardon Jashari e Zachary Athekame in Nazionale: l’altro ex Milan in lista e i motivi dell’esclusione di Noah Okafor

Matteo Chini
- Milano
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Murat Yakin ha reso noti i venticinque calciatori selezionati dalla Svizzera per le quattro gare di Nations League che si disputeranno tra il 26 settembre e il 6 ottobre 2026. Nella lista figura Ardon Jashari, nonostante il poco spazio ottenuto con la maglia rossonera in questo inizio di stagione. Tra i convocati c'è anche Zachary Athekame, laterale di proprietà del Milan attualmente in prestito al Lione.

Milan, Jashari e Athekame tra i convocati della Svizzera

L'ossatura resta quella dell'ultimo Mondiale, in cui la Svizzera è uscita ai quarti di finale per mano dell'Argentina di Lionel Messi. Oltre al rientro di Athekame e alla presenza di Jashari, l'elenco comprende un altro ex Milan: Ricardo Rodriguez. Non c'è invece Noah Okafor, che ha recentemente annunciato il ritiro dalla Nazionale dopo un diverbio con il CT.
Ardon Jashari, svizzera e Milan

Gli impegni della Svizzera

Gli elvetici cominceranno il loro percorso in Nations League sabato 26 settembre sul campo della Macedonia del Nord, a Skopje. La seconda sfida si giocherà il 29 settembre a Glasgow contro la Scozia. Il ciclo di impegni si chiuderà con i due match casalinghi alla ‘Thermoplan Arena’ di Lucerna: sabato 3 ottobre contro la Slovenia e martedì 6 ottobre di nuovo contro la Macedonia del Nord.

L'elenco dei convocati

  • Portieri: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo.
  • Difensori: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Zachary Athekame, Adrian Bajrami, Sascha Britschgi, Eray Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez.
  • Centrocampisti: Michel Aebischer, Winsley Boteli, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria.
  • Attaccanti: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye.

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