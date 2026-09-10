Un vero e proprio terremoto scuote la Nazionale Svizzera. Noah Okafor, ex attaccante del Milan, ha annunciato la sua decisione di interrompere momentaneamente il proprio percorso con la maglia della Nazionale.

Ex Milan, Okafor dice addio momentaneamente alla Nazionale

“Nelle attuali circostanze, semplicemente non ce la faccio più: sono successe cose che mi hanno colpito profondamente. La fiducia è stata infranta. Lascio la Nazionale fino a nuovo avviso"

Un addio clamoroso che è maturato in un clima di fortissima tensione, affidato anche a parole durissime che lasciano trasparire una spaccatura piuttosto profonda con l'ambiente della Nazionale e con la gestione tecnica:

Non si tratta di una scelta improvvisa, bensì dell'atto finale di un rapporto diventato via via sempre più rovinato. Già durante gli ultimi impegni internazionali l'impiego di Okafor era stato ridotto i minimi termini, alimentando voci legate ad alcune incomprensioni tattiche o degli attriti personali col commissario tecnico.

L'esclusione dai titolari e la sensazione di non essere ritenuto centrale del progetto tecnico avrebbero spinto il classe 2000 a fare un passo indietro. L'assenza di Okafor per la Svizzera è molto grave: la Nazionale perde una delle sue frecce più veloci e talentuose del reparto offensivo. Resta ora da capire cosa farà la Federazione Svizzera per ricucire lo strappo o se la rottura rimarrà insanabile finché non ci saranno alcuni capovolgimenti alla guida tecnica.