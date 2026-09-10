Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Arrivano notizie positive per quanto riguarda la condizione fisica di Matteo Gabbia: il difensore rossonero ci sarà contro la Lazio! In ottica mercato, invece, sono arrivate diverse novità: da Cacciamani a Udol passando per il rinnovo di Pulisic.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Idea Cacciamani

2. Rinnovo in stallo

3. Novità su Gabbia

4. Idea Udol a Gennaio

Ilcontinua a seguire i giovani talenti e, in particolareesterno classe 2007 già seguito durante il mercato estivo. Il calciatore, apprezzato per spinta offensiva e sacrificio, sarebbe considerato una pedina perfetta per il 3-4-2-1 diSul talento delperò c'è anche l'interesse dellaNato Jesi nel 2007, Cacciamani è cresciuto nel settore giovanile diprima di approdare anel 2023. Dopo il titolo under 18 conquistato nel 24-25, ha esordito incontroe nella scorsa ha indossato la maglia delloTra ilnon è ancora iniziata alcuna trattativa per il rinnovo, nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club vuole continuare a puntare sullo statunitense: il contratto scade nel 2027 e prevede un'opzione per prolungarlo fino al 2028. Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera non ha fretta di aprire nuovi negoziati e potrebbe semplicemente attivare l'opzione rimandando a più avanti un eventuale accordo lungo termine. In estateera stato corteggiato dalmaha spinto fortemente per una sua permanenza a Milano.Arrivano buone notizie da Milanello:è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia e sarà disposizione di Amorim permatch in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00. Il difensore centrale però difficilmente partirà titolare: De Winter dovrebbe essere confermato dopo la buona prestazione contro laAmorim, infatti, vuole gestire con molta cautela rientro di Gabbia, che ha giocato appena 17 minuti nelle prime tre gare. L'obiettivo è evitare ricadute e riportarlo al 100% in vista delsfida d'esordio in Europa League in programma il 16 settembre.Ilè già al lavoro in vista del mercato di gennaio e in accordo con l'allenatore portoghese è alla ricerca di un esterno mancino d'esperienza per il 3-4-2-1. Tra i vari nomi sondati c'è Matthieu Udol, terzino francese classe 96 del. Ilaveva già effettuato alcuni sondaggi in estate, quando ancheerano interessate al giocatore, ma il club francese aveva respinto ogni proposta. Udol è legato a Lens fino al 2028 e ha una valutazione di circa