Dal 'mancato' rinnovo di Pulisic all'idea Cacciamani, passando per Udol e Gabbia: le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi
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Giornata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Arrivano notizie positive per quanto riguarda la condizione fisica di Matteo Gabbia: il difensore rossonero ci sarà contro la Lazio! In ottica mercato, invece, sono arrivate diverse novità: da Cacciamani a Udol passando per il rinnovo di Pulisic.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1 . Idea CacciamaniIl Milan continua a seguire i giovani talenti e, in particolare Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 già seguito durante il mercato estivo. Il calciatore, apprezzato per spinta offensiva e sacrificio, sarebbe considerato una pedina perfetta per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Sul talento del Torino però c'è anche l'interesse della Roma. Nato Jesi nel 2007, Cacciamani è cresciuto nel settore giovanile di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona prima di approdare a Torino nel 2023. Dopo il titolo under 18 conquistato nel 24-25, ha esordito in Serie A contro l'Inter e nella scorsa ha indossato la maglia dello Juve Stabia.
2. Rinnovo in stalloTra il Milan e Christian Pulisic non è ancora iniziata alcuna trattativa per il rinnovo, nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club vuole continuare a puntare sullo statunitense: il contratto scade nel 2027 e prevede un'opzione per prolungarlo fino al 2028. Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera non ha fretta di aprire nuovi negoziati e potrebbe semplicemente attivare l'opzione rimandando a più avanti un eventuale accordo lungo termine. In estate Pulisic era stato corteggiato dal New York FC, ma Cardinale ha spinto fortemente per una sua permanenza a Milano.
3. Novità su GabbiaArrivano buone notizie da Milanello: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infiammazione alla caviglia e sarà disposizione di Amorim per Lazio-Milan, match in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00. Il difensore centrale però difficilmente partirà titolare: De Winter dovrebbe essere confermato dopo la buona prestazione contro la Juventus. Amorim, infatti, vuole gestire con molta cautela rientro di Gabbia, che ha giocato appena 17 minuti nelle prime tre gare. L'obiettivo è evitare ricadute e riportarlo al 100% in vista del Benfica, sfida d'esordio in Europa League in programma il 16 settembre.
4. Idea Udol a GennaioIl Milan è già al lavoro in vista del mercato di gennaio e in accordo con l'allenatore portoghese è alla ricerca di un esterno mancino d'esperienza per il 3-4-2-1. Tra i vari nomi sondati c'è Matthieu Udol, terzino francese classe 96 del Lens. Il Milan aveva già effettuato alcuni sondaggi in estate, quando anche Aston Villa e Sunderland erano interessate al giocatore, ma il club francese aveva respinto ogni proposta. Udol è legato a Lens fino al 2028 e ha una valutazione di circa 8 milioni di euro.
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