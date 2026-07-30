Il Milan mostra su YouTube il primo giorno di Gonçalo Ramos a Perth: abbracci con i compagni, test atletici e lavoro sul campo
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Il Milan ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video resoconto delle prime ventiquattro ore di Gonçalo Ramos nel ritiro di Perth, in Australia. Il filmato documenta i primi momenti in rossonero dell'attaccante portoghese, dall'arrivo in hotel fino ai primi test atletici e al lavoro svolto in campo.
Milan, il primo giorno di Gonçalo Ramos in rossoneroLa clip si apre con l'ingresso del calciatore in albergo, dove Ramos ha scambiato i primi saluti con i nuovi compagni. Tra le accoglienze più calorose quelle di Matteo Gabbia e Mario Gila, oltre che quella di Ruben Amorim. Dopo le formalità iniziali e le prime strette di mano, il giocatore ha pranzato con il resto della squadra.
La palestra insieme a LeaoLa mattina successiva, Ramos ha svolto una seduta in palestra, lavorando al fianco del connazionale Rafael Leão. Sotto la guida dei preparatori rossoneri, i due calciatori hanno eseguito un programma basato su esercizi di mobilità articolare per smaltire il carico del lungo volo transoceanico.
Passerella di benvenuto e allenamento in campoPrima dell'allenamento in campo, il gruppo ha accolto l'attaccante con il classico rituale della passerella, accompagnato da pacche sulla schiena e incitamenti da parte di tutti i compagni. Una volta in campo, Ramos ha proseguito la seduta differenziata sempre insieme a Leão. La seduta ha compreso circuiti d'agilità, esercitazioni sulla frequenza dei passi, controllo palla nello stretto e una serie di conclusioni in porta davanti allo staff tecnico.
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