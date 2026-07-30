Finito il riposo post Mondiale, Gonçalo Ramos ha finalmente raggiunto la squadra in tournée. Il portoghese è arrivato a Perth dopo oltre 20 ore di volo e reduce da un impegno tutt'altro che leggero e trascurabile, il proprio matrimonio con la sua Margarida celebrato ad Algarve. Nonostante la comprensibile stanchezza, la prima emozione colta dalla nuova punta rossonera è stata la felicità di essere finalmente in rossonero, sfoggiando un grande sorriso a chi lo attendeva con ansia in Australia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'entusiasmo è palpabile: il Milan ha puntato forte sull'attaccante portoghese, tanto da registrare con il suo acquisto il record di spesa all time per il Club: 75 milioni di euro. Una cifra non da poco per i rossoneri, che però non appaiono preoccupati. I numeri registrati in carriera da Ramos non possono che far sperare in un futuro migliore a Milanello, dopo mesi in cui i gol delle punte non sono (quasi) mai arrivati: in 237 presenze ufficiali, il portoghese ha messo a segno ben 86 reti di cui 45 con il PSG (pur ricoprendo il ruolo di riserva), un bottino decisamente importante per un giocatore che, nonostante la grande esperienza, ha ancora solamente 25 anni.

Il rapporto con Amorim e con la squadra

A colpire più di ogni altra cosa però è stato il feeling mostrato fin da subito con Ruben Amorim. Il primo incontro tra i due nel ritiro australiano si è aperto con un abbraccio sincero, immortalato dai fotografi presenti, che al di là della semplice cortesia racconta la voglia condivisa di costruire qualcosa di importante insieme. Non è un dettaglio da poco per un tecnico che ha fortemente voluto Ramos come riferimento assoluto del proprio reparto offensivo e per un giocatore che ha mostrato fin da subito la volontà di dedicare tutto se stesso a questo progetto: l'arrivo anticipato a Milanello all'inizio della preparazione per presentarsi e salutare il gruppo squadra non è passato inosservato ed è anzi stato un gesto apprezzato particolarmente dai suoi nuovi compagni.

La sua avventura in rossonero è pronta a cominciare

Attorno a lui, Amorim sta già disegnando l'attacco del nuovo Milan: modulo a tre dietro e Ramos unica punta, supportato da Pulisic sul centrosinistra e da un trequartista mancino ancora da individuare sul mercato. Un progetto tattico costruito su misura, che porta il portoghese a essere molto più di un semplice acquisto: intorno a lui ruoterà l'intera fase offensiva rossonera.

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Il centravanti non sembra dunque intenzionato a prendersi lunghi tempi di ambientamento: il primo vero obiettivo è quello di scendere in campo, anche solo per pochi minuti, già nell'amichevole in programma il 5 agosto a Perth contro l'Inter. La sua preparazione è appena iniziata, certo, ma i tifosi fremono per vedere il proprio nuovo numero 9 all'azione: con il suo arrivo, l'attacco del Milan sembra finalmente prendere forma. Un attacco molto giovane, con Kostic e Camarda alle spalle del portoghese nelle gerarchie e con un Gimenez sempre più fuori dal progetto tecnico e, di conseguenza, con la possibilità di prendersi fin da subito la maglia da titolare indiscusso.

Un debutto ufficiale ancora da scrivere e atteso con entusiasmo, dunque, ma con premesse che a Milanello fanno ben sperare: Gonçalo Ramos, a suon di gol, potrebbe prendersi il Milan.