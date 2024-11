Serie C – Pontedera-Milan Futuro 1-1: i guanti di Raveyre valgono un punto

Allo stadio 'Ettore Mannucci' è andata in scena la sfida, valevole per la 13^ giornata del girone B di Serie C, fra Pontedera e Milan Futuro. I rossoneri partono subito forte schiacciando i padroni di casa nella propria metà campo. I ragazzi di Bonera, però, sfornano solo tanti, e imprecisi, cross che la difesa del Pontedera annulla senza alcun problema. Dopo diversi minuti senza alcuna occasione, ecco che al 28' arriva il primo episodio decisivo: Bartesaghi perde un brutto pallone in impostazione e spiana la strada a Italeng e al gol che apre le marcature. La reazione rossonera non si fa attendere e, al 33', Jimenez rimette in pari il risultato con un sinistro troppo potente e preciso per Calvani. La sfida vive così di un momento di nuovo equilibrio e, dopo 2' di recupero, l'arbitro fischia la conclusione del primo tempo.