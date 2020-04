Serie A – Taglio stipendi: ecco quanto potrebbe risparmiare il Milan

NEWS MILAN – Come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, è ancora aperta la battaglia tra la Lega Calcio e l’Associazione Italiana Calciatori sul taglio degli stipendi ai giocatori di Serie A visto lo stop delle attività sportive, allenamenti e partite incluse, all’inizio del mese di marzo per la pandemia da coronavirus.

La Lega Calcio ha proposto di non pagare 4 mensilità ai calciatori di Serie A qualora il campionato in corso, sospeso alla 26^ giornata, non ripartisse più e, in alternativa, di non pagarne 2 nel caso in cui invece si ricominciasse a giocare da fine maggio-inizio giugno in poi.

Il sindacato dei calciatori, però, ha respinto al mittente tale proposta, definendola “vergognosa ed inaccettabile“. Nel caso in cui la proposta, alla fine, passasse, cosa cambierebbe per le casse dei club di Serie A? La Juventus ha già trovato un accordo privato con i suoi calciatori per risparmiare 90 milioni di euro su un monte ingaggi di oltre 250.

A ruota, la Lazio, con un monte ingaggi di 80 milioni di euro, ne risparmierebbe 26,7 nel primo caso e 13,3 nel secondo; l’Inter, che ha un monte stipendi di 132 milioni di euro, ne risparmierebbe 44 nel caso in cui il torneo non ripartisse e 22 nel caso in cui la Serie A 2019-2020 chiudesse i battenti.

L’Atalanta, che ha un monte ingaggi di soli 29 milioni di euro, ne risparmierebbe 9,7 nel primo caso e 4,8 nel secondo (non un’enormità), mentre Roma e Napoli, entrambe con un monte ingaggi di 110 milioni di euro, ne risparmierebbero, così facendo, o 36,7 o 18,3.

Quindi, c'è il Milan, che, con un monte ingaggi di 102,2 milioni di euro, risparmierebbe 34,1 milioni di euro nel primo caso e 17 nel secondo. Tutte queste cifre, naturalmente, sono da intendere al lordo.