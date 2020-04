Tommasi: “Ripresa campionati e taglio-stipendi, la nostra posizione”

NEWS MILAN – Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, è tornato a parlare della ripresa dei campionati ai microfoni di Rai News. La sua posizione è chiara: “Se abbiamo tempo di chiudere i campionati, è ovvio che tutti vorremmo farlo. Ma il processo decisionale oggi parte dalla comunità scientifica e speriamo ci siano le condizioni per ripartire”.

Poi riprende quanto detto ieri dal Presidente UEFA Ceferin: “La notizia di ieri della UEFA di provare a chiudere entro il 3 agosto ci dà un limite temporale“.

Un maxi-ritiro in città con pochi contagi, come proposto in Bundesliga: “È un esercizio dialettico. L’OMS parla di pandemia, non so quali possano essere le città non colpite. Rischiamo di essere smentiti dall’epidemia stessa”.

La posizione dell’assocalciatori sul taglio stipendi: “Con la Lega Pro abbiamo provato una soluzione collettiva. Con la Lega Serie A non siamo entrati nei dettagli, anche perché le prime scadenze sono il 20 aprile. Oggi non sappiamo se si chiuderà prima, anche perché la UEFA e l’ECA chiedono di provare a chiudere le stagioni. I calciatori come sempre fatto, faranno la loro parte”.

Il Monza, in Serie C, ha tagliato gli stipendi del 50% ai propri calciatori: “Sono accordi che singolarmente i club cercano con i propri tesserati. Noi con la Lega Pro parliamo soprattutto dei redditi più bassi che rischiano di non essere rispettati per la crisi. Vogliamo tutelare questi stipendi che non sono paragonabili a quelli dei grandi campioni. Il 60-70% dei calciatori in Lega Pro guadagna meno di 50mila euro lordi. Sono tanti i ragazzi che oggi non hanno una prospettiva, la Serie D conta 160 squadre su tutto il territorio e sarà difficile trovare una situazione di sicurezza su tutto il territorio. E questo mette in difficoltà tutti”.

Intanto spunta una clamorosa ipotesi per il futuro del Milan. Ecco il piano di Elliott per arrivare a Mauro Icardi: i dettagli >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android