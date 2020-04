Calciomercato Milan – Il piano di Elliott per arrivare a Icardi

CALCIOMERCATO MILAN – Un sogno impossibile, forse irrealizzabile. Ma tra i due litiganti alla fine potrebbe essere il terzo a godere. Così recita il detto e in questo modo potrebbe decidersi il futuro di Mauro Icardi. Ma andiamo in ordine.

Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, non sarà riscattato dal PSG per 70 milioni. Sia perché il club parigino lo ha messo ai margini del progetto – nelle ultime gare prima dello stop è rimasto quasi sempre in panchina – sia perché lo stesso Icardi non ha intenzione di rimanere ancora lontano da Milano. A meno di una offerta irrinunciabile, come può essere quella del Real Madrid ad esempio, Icardi vuole assolutamente tornare in Italia.

Già in estate, prima del suo passaggio al PSG, la moglie e agente Wanda Nara aveva provato ad imbastire la trattativa per portare l’argentino alla Juventus in uno scambio dalle altissime valutazioni (100 milioni) con Paulo Dybala. Entrambi i club si opposero e non se ne fece nulla. Così come quando negli ultimi giorni prima della sirena venne proposto al Milan, con il club nerazzurro che disse prontamente di no.

Ma Icardi, come detto, vuole tornare in Italia. Difficilmente Antonio Conte si ricrederà sul suo conto, ora poi che ha in rosa una macchina da gol come Lukaku. Icardi non verrà riscattato dal PSG, ma allora dove andrà? Sarà un po’ il tormentone dell’estate, ma alla corsa parteciperà anche il Milan, soprattutto se dovesse arrivare Luciano Spalletti. Con il tecnico di Certaldo Mauro si trova benissimo e ha realizzato nell’annata 2017-18 la sua migliore in carriera (29 reti). E poi si sa, nel calcio nulla è impossibile. Il club rossonero potrebbe anche contare sul ritorno di Thiago Silva! Le ultime>>>

