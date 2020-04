Milan, Thiago Silva strizza l’occhio: ecco perché può tornare

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina il quotidiano piemontese Tuttosport, il difensore centrale del PSG Thiago Silva potrebbe concretamente tornare a vestire la maglia rossonera che ha lasciato a malincuore nel 2012. Il centrale brasiliano è in scadenza di contratto col club parigino e visto l’andazzo dell’ultimo periodo ha dato mandato al suo agente di iniziare a guardarsi intorno per cercare una soluzione.

E secondo Tuttosport, l’ex numero 33 del Milan avrebbe messo in cima alla sua lista di preferenze proprio il club di via Aldo Rossi. Ma come può accadere un trasferimento simile vedendo la vagonata di milioni che attualmente percepisce il brasiliano al PSG? Ebbene, Thiago è consapevole di non essere più il centrale di una volta, visti anche i suoi 36 anni, e sarebbe disposto ad abbassare le pretese economiche venendo incontro alle esigenze del Milan. Lo stipendio potrebbe essere intorno ai 3-3,5.

Lo stesso Milan con Thiago Silva metterebbe a posto i problemi legati al partner di Romagnoli al centro della difesa oppure avrebbe il sostituto pronto nel caso in cui il difensore romano non trovi l’intesa per il rinnovo e chieda la cessione. Intanto, per quanto riguarda la dirigenza non è certo l’addio di Massara: continua a leggere>>>

