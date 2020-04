Milan, Massara potrebbe restare: non ha legami con la storia rossonera

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, Frederic Massara potrebbe restare con un ruolo operativo la prossima stagione. Nell’ottica della proprietà di tagliare con le bandiere rossonere del passato, nel caso in cui Paolo Maldini decidesse di non restare al Milan la prossima stagione, la proprietà potrebbe decidere di tenere con un ruolo operativo l’attuale direttore sportivo, poiché non ha legami col passato milanista.

Tuttavia, la logica ci dice che il taglio sarà netto e Massara, portato al Milan proprio da Maldini, potrebbe non salvarsi. Intanto, secondo Filippo Galli il club rossonero dovrebbe puntare su Brescianini>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android