Filippo Galli: “Punterei su Tonali, ma occhio a Brescianini: ha le qualità giuste”

NEWS MILAN – L’ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli ha parlato alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue dichiarazioni.

Su Pioli: “Ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan. Ha migliorato la squadra anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic. Ripartire da lui avrebbe senso e sarebbe bello, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà. In un club come il Milan, l’allenatore deve avere l’appoggio totale dei vertici”.

Sui giovani talenti: “In Italia mi piace molto Tonali. Ma in rosa il Milan ha Brescianini, che ha tutte le qualità per fare bene in prima squadra. E’ una mezzala con struttura fisica e senso del gol”.

Su Ibrahimovic: “Lo terrei ancora, ma tutto dipende dai piani della società”.

Su Milik, eventuale sostituto: “E’ un profilo interessante, ha esperienza e senso del gol. Mi incuriosisce vederlo in rossonero”. A proposito di giovani talenti, ieri ha parlato Tommaso Pobega: futuro rossonero?

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android