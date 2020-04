Calciomercato Milan – Pobega: “Tornare in rossonero sarebbe un sogno”

CALCIOMERCATO MILAN – Tommaso Pobega, calciatore del Milan in prestito al Pordenone, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della possibilità di tornare a vestire la maglia rossonera.

"Nell'immediato penso ancora a finire questa stagione – ha dichiarato Pobega – così da presentarmi al meglio il prossimo anno. Non so cosa accadrà il prossimo anno, cerco di rimanere concentrato su quello che sto facendo. Poi vedremo cosa fare. Tornare al Milan è un sogno, ovvio. Ma oggi penso al presente. Rinnovo con i rossoneri? Ci pensa il mio agente, Patrick Bastianelli. Io penso a ciò che devo fare adesso. So che devo continuare questa stagione e finire al meglio. Lui sta parlando, sente la società e si occupa di questi aspetti".

