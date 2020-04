Panchina Milan – Rangnick tentenna, in rialzo le quotazioni di Spalletti

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in attesa di capire come finirà la stagione, il Milan sta valutando a chi affidare la guida della squadra nella prossima stagione. Stefano Pioli ha effettuato un buon lavoro, ma l’ultima sfida persa in casa contro il Genoa ha alimentato dubbi e incertezze sulla fragilità caratteriale di una squadra che è risultata alla prova dei fatti troppo discontinua.

A tal proposito per tante settimane si è parlato di Ralf Rangnick, ma il tedesco non ha ancora deciso se accettare un compito così importante, visto che dovrebbe affrontare un’esperienza completamente nuova. Per questo motivo riprendono quota le chance di Luciano Spalletti, che era già stato contatto in occasione dell’esonero di Marco Giampaolo, avvenuto nell’ottobre scorso. Potrebbe essere lui l’uomo giusto per riportare il Milan in Champions: il tecnico ha raggiunto questo traguardo in ben 11 occasioni dal 2004-2005.

Insomma, il Milan ci pensa, con Spalletti che nel frattempo potrebbe trattare una buonauscita soddisfacente e meno onerosa per l’Inter rispetto a quella richiesta a ottobre. Di sicuro la scelta dell’allenatore da parte del Milan non può essere sbagliata perchè il club ha l’obbligo di tornare in Champions League nella prossima stagione. Il tecnico di Certaldo guadagna dunque terreno su Rangnick, ma il finale sulla panchina rossonera è ancora tutto da scrivere. Il Milan, però, ha un’altra priorità, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android