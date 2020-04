Calciomercato Milan – Romagnoli, la priorità del club è il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Alessio Romagnoli sarà al Milan. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022, ma la questione prolungamento verrà affrontata in maniera tempestiva dal club rossonero in modo da non trovarsi nella stessa situazione di Donnarumma. Elliott dunque non vuole perdere il capitano, che ha dimostrato nel corso delle stagioni di essere un calciatore in grande crescita. Intanto indiscrezione importante di mercato dalla Spagna, continua a leggere >>>

