Calciomercato Milan – Mundo Deportivo: nuovo tentativo per Rakitic

CALCIOMERCATO MILAN – Nuova offensiva per Ivan Rakitic da parte del Milan. Lo scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, nella sua homepage sul proprio sito ufficiale. Alla riapertura del calciomercato, in estate, il club di via Aldo Rossi proverà a prendere il centrocampista del Barcellona.

Rakitic è stato nel mirino del Milan già in passato, senza però giungere ad un accordo. Rakitic sarebbe il “candidato ideale”, scrivono in Spagna, per il centrocampo. La politica di Ivan Gazidis sui giovani potrebbe venir meno con il croato, ma parliamo di un centrocampista dalle indubbie qualità che farebbe la differenza sotto tutti i punti di vista. Altro problema potrebbe essere l’ingaggio del calciatore, che al Barça attualmente guadagna circa 8 milioni di euro netti l’anno.

Al Barcellona dall’estate 2014, Rakitic è un classe 1988 e il mese scorso ha compiuto 32 anni. Il suo contratto con il club blaugrana scadrà nel giugno 2021, dunque il costo del suo cartellino è sensibilmente calato. I colleghi di Transfermarkt scrivono di un valore di 25 milioni di euro, che vista la situazione contrattuale, oltre che l’età del giocatore, è parecchio elevato.

Proprio su Rakitic, ieri Massimiliano Mirabelli aveva rivelato un retroscena. L’ex direttore sportivo rossonero ci provò: incontrò segretamente il calciatore a casa sua, ma non si arrivò ad un accordo. Intanto il Milan attuale ha altre idee sul mercato della prossima estate: i dettagli >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android