Calciomercato Inter – Rottura Icardi-PSG, tentazione Milan

Un mancato trasferimento che potrebbe far tornare in corsa tre squadre italiane:restano alla finestra, in pole position, mentre per il– ad oggi – il giocatore rappresenterebbe solo una tentazione. Cartellino e ingaggio sono assolutamente fuori dai parametri impostati da, che vuole un Milan giovane e a basso costo, ma non è detto che ci possano essere delle eccezioni. In caso di addio a Zlatan, Icardi rappresenterebbe infatti l’uomo copertina perfetto per attrarre sponsor e tifosi, al momento scettici e dubbiosi sul nuovo progetto dopo il recente addio di Zvonimir. Ragionamenti, nulla più, per il momento, ma attenzione all’evolversi delle cose. Più concreto invece l’interesse del Milan per DUE GIOVANI CAMPIONI IN ERBA. CONTINUA A LEGGERE >>>