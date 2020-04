Calciomercato Milan – Ibrahimovic, si valuta il rinnovo di contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, ora il futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero non sembra essere più così segnato.

La società sta valutando, infatti, in maniera positiva la conferma dell’attaccante svedese anche per la stagione 2020-2021 e lo stesso Ibrahimovic non vorrebbe concludere la sua parentesi milanese adesso, in questo modo, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia da coronavirus.

Ibrahimovic, ha ricordato ‘Sport Mediaset‘, ha un accordo sulla parola con il club rossonero per il rinnovo automatico del contratto a 6 milioni di euro netti per la prossima stagione: sarebbe scattato nel caso di un approdo del Diavolo in Champions League. Adesso le condizioni sono cambiate ed il Milan valuterà lo scenario generale del calcio prima di parlare con il giocatore e con chi lo rappresenta per stabilirne il futuro.

Su Ibrahimovic lontano dall’Italia ci sono tanti dubbi: difficile pensare, adesso, che il Bologna o il Napoli possano rivalutare il suo ingaggio. NOVITÀ, INVECE, PER QUANTO CONCERNE LA DIFESA: VAI ALLA NEWS >>>