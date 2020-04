Calciomercato Milan – Thiago Silva vuole tornare: i rossoneri ci pensano

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Thiago Silva. Il Milan pensa al suo arrivo con un’operazione alla Ibrahimovic. Il brasiliano vorrebbe tornare a vestire la maglia rossonera, e chissà dunque che non si possa proporre al difensore un contratto di un anno con la possibilità di prolungarlo per un altro anno in base a determinate condizioni.

A tal proposito nei giorni scorsi ha parlato proprio l’agente di Thiago Silva, che non ha chiuso le porte a un suo possibile ritorno: “Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il Milan, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto de tifosi”. Resta l’incognita Gazidis, visto che l’amministratore delegato è sempre restio a prendere giocatori in età avanzata, in linea con la filosofia di Elliott.

Di sicuro Thiago Silva non resterà al Psg nella prossima stagione. Il brasiliano, prima di concludere la carriera alla Fluminense, vorrebbe nuovamente vestire la maglia rossonera. Il difensore compirà 36 anni nel settembre prossimo e ha ancora tutta la possibilità di fare la differenza nel nostro campionato, anche se bisognerà trovare un accordo economico: Thiago non rientra nel tetto ingaggi imposto dalla proprietà (così come Ibrahimovic), ma la volontà del calciatore di tornare può risultare decisiva. Vedremo cosa succederà, ma il ritorno del difensore al Milan non è impossibile. Intanto inizia la trattativa con Ibrahimovic, continua a leggere >>>

