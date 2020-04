Calciomercato Milan – Ibrahimovic, a breve la trattativa entrerà nel vivo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è consapevole che la pratica Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Il club rossonero in realtà non ha mai messo in discussione in forma ufficiale il rinnovo dello svedese, anche se ovviamente il licenziamento di Zvonimir Boban non ha certamente aiutato.

Gordon Singer, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis hanno preso tempo. Non è ancora chiaro infatti chi sarà il prossimo allenatore: i dialoghi con Rangnick procedono in maniera proficua, ma non ancora spedita. In primo piano non solo il budget da 75 milioni da spendere sul mercato, ma anche altri aspetti individuati prima di scendere nei dettagli tecnici. E’ difficile capire in questo momento cosa vorrà fare il nuovo allenatore con Ibrahimovic, ma è lecito pensare che non si opponga alla scelta societaria di dare fiducia all’attaccante.

In primo piano anche Mino Raiola, procuratore dello svedese, ma va anche detto che Ibrahimovic ama prendere certe decisioni in prima persona. Per questo motivo, la partita per il rinnovo dovrebbe essere completamente diversa rispetta a quella di Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura, gli altri assistiti dell’agente. A breve il dialogo tra Ibrahimovic e il Milan entrerà nel vivo, con l’ex Manchester United che ha manifestato grande disponibilità: Gazidis ci pensa, ma la sensazione è che si possa andare avanti insieme. L’amministratore delegato punta su di lui anche per un altro motivo, continua a leggere >>>

