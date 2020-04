Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Gazidis punta su di lui: ecco perchè

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan deve ripartire anche dal punto di vista commerciale e l’attaccante può essere un biglietto da visita molto importante. Di sicuro Gazidis dovrà costruire un rapporto con lui, visto che fino a poco tempo fa Ibra dialogava soprattutto con i dirigenti dell’area tecnica. In ogni caso, una cosa certa: Ibrahimovic si sente ancora in forma, non vuole smettere di giocare, e la sensazione è che voglia continuare a farlo in Italia

