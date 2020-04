Calciomercato Milan – Ibrahimovic può restare in Italia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento è tutto fermo per l’emergenza coronavirus, dunque anche il mondo del calcio. In tanti hanno parlato del possibile addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, ma le ultime indiscrezioni parlano di uno svedese che non ha alcuna intenzione di chiudere la carriera in questo modo.

Ibrahimovic non vuole chiudere la carriera con la Serie A che non riprende, o riprenderà chissà come. Sapeva di tornare in un Milan diverso dal passato quando ha accettato la proposta di Maldini e Boban e sapeva che la squadra non era top, ma si è buttato nella nuova avventura con entusiasmo per ritornare nella città che più di ogni altro probabilmente l’ha amato. Come noto non c’è più Boban, Maldini è in stand by e il futuro di Pioli è ancora incerto, ma Gazidis ha parlato più volte dell’importanza di Zlatan nel progetto rossonero.

Tutti i giocatori del Milan, infatti, parlano di un Ibrahimovic fondamentale nello spogliatoio per la sua mentalità vincente. Lo svedese era visto come un pezzo pregiato del progetto che si basa su una linea verde e soprattutto sostenibile. A tal proposito, il club rossonero deve ripartire anche dal punto di vista commerciale e l’attaccante può essere un biglietto da visita molto importante. Di sicuro Gazidis dovrà costruire un rapporto con lui, visto che fino a poco tempo fa Ibra dialogava soprattutto con i dirigenti dell’area tecnica. In ogni caso, una cosa certa: Ibrahimovic si sente ancora in forma, non vuole smettere di giocare, e la sensazione è che voglia continuare a farlo in Italia. Vedremo cosa succederà, ma il Milan può tentare il rilancio. Intanto spunta un nuovo obiettivo per l’attacco, continua a leggere >>>