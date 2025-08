Serie A e Volkswagen, una partnership all’insegna dell’innovazione

La Lega Serie A e Volkswagen hanno annunciato una collaborazione esclusiva a partire dalla stagione 2025/2026. L'accordo, come riportato dal comunicato ufficiale, vedrà il colosso automobilistico entrare a far parte dei partner della Lega Calcio come primo Official Automotive Partner & Technology Partner. L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra due brand di forte identità per sostenere e promuovere il calcio italiano, rafforzando il legame con gli appassionati.