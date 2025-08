Per curiosità abbiamo dunque chiesto un confronto con la media dei terzini destri della Super League svizzera nei vari dati e, da quanto si evince, Zachary Athekame è stato sopra il livello della prima lega elvetica in quattro elementi in particolare. Innanzitutto gli ingressi in zona offensiva, ma anche in duelli vinti e in palloni recuperati, oltre ai minuti disputati a partita, che danno il senso della sua resistenza. Ora, questo significa che i colleghi di 'Blick' hanno senza dubbio ragione, ma ci permettiamo di fare una considerazione. Che il classe 2004 sia il migliore nel suo ruolo nel campionato in questione non lo mettiamo in dubbio, ma il livello della lega è quello che è. Non è il numero uno ne La Liga o in Premier League e questo è un elemento che deve non può essere sottovalutato.