Esattamente 14 anni fa, il 6 agosto 2011, il Milan vinceva la Supercoppa Italiana a Pechino contro l'Inter. In quell'occasione i rossoneri affrontarono per la prima volta i cugini nella competizione che mette di fronte la vincitrice della Serie A e della Coppa Italia. Per il Diavolo si trattò della sesta affermazione in nove partecipazione, a sette anni di distanza dall'ultima, datata 2004. E pensare che l'incontro non si era messo nemmeno bene per il club di via Aldo Rossi, andato in svantaggio al 22' a causa della rete di Wesley Sneijder. Salvo poi ribaltare il tutto grazie all'uno-due in nove minuti firmato Zlatan Ibrahuimovic-Kevin-Prince Boateng.