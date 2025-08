Calciomercato Milan, Athekame: pressing di Tare. Accelerata dopo ...

Dopo il colpo di calciomercato Ardon Jashari , il Milan sposterà le sue attenzioni su Zachary Athekame , primo obiettivo per la fascia destra. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', i rossonero avrebbero offerto prima 7 milioni di base fissa per poi arrivare a 8, e i contatti con lo Young Boys si starebbero intensificando. Il club svizzero vorrebbe almeno 10 milioni, facendo capire di avere offerte superiori, ma il Milan vorrebbe chiudere con i bonus.

Calciomercato Milan, Athekame: si lavora sui bonus. Si può chiudere tra domani e venerdì

Tare, continua la rosea, nelle ultime ore avrebbe aumentato il pressing sui gialloneri e il colpo di calciomercato potrebbe andare in porto in tempi ristretti. L’obiettivo sarebbe di chiudere entro la settimana, magari già nelle giornate di domani o venerdì. Il giocatore intanto è stato convocato per la sfida di campionato in programma stasera a Basilea.