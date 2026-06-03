Giovani fondamentali per il Milan—
Arrivano comunque indicazioni positive anche per il Milan. In un momento in cui i rossoneri stanno rivoluzionando tutto con in arrivo un nuovo organigramma e un nuovo allenatore restano importantissimi anche i giovani per i rossoneri. Camarda tornerà in estate al Milan dopo una stagione complessa soprattutto per il suo infortunio, ma il talento e le qualità non sono in discussione. Bartesaghi conferma di essere già pronto per il grande calcio: anche questa una bella partita per il terzino rossonero. I giovani del Milan saranno importantissimi per le liste del Diavolo, visto che la squadra giocherà in Europa League.
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