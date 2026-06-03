L'Italia non parteciperà ai Mondiali negli USA che inizieranno il prossimo 11 giungo. La squadra per ora allenata dal CT Baldini giocherà delle amichevoli internazionali per chiudere la stagione: questa sera è andata in scena la partita contro il Lussemburgo. Vittoria per gli Azzurri per uno a zero grazie al gol di testa di Pio Esposito all'inizio della ripresa. Dal primo minuto ha giocato il terzino sinistro del Milan Davide Bartesaghi, all'esordio assoluto con la Nazionale maggiore dopo prove molto positive con l'Under 21. Con gli 'azzurrini' il classe 2005 ha giocato 6 partite con 4 assist. Con il Milan ha avuto una stagione di alti e bassi giocando 2442 minuti in Serie A (con 31 presenze) 2 gol e 0 assist, anche se gli xA sono ben più alti ovvero 4.06.