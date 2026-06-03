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Serata importante per i giovani del Milan: esordio con l’Italia per Bartesaghi e Camarda

Serata importante per i giovani del Milan: esordio con l'Italia per Bartesaghi e Camarda
Serata storica per il Milan: nell'amichevole Italia-Lussemburgo debuttano in Nazionale maggiore Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. I dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'Italia non parteciperà ai Mondiali negli USA che inizieranno il prossimo 11 giungo. La squadra per ora allenata dal CT Baldini giocherà delle amichevoli internazionali per chiudere la stagione: questa sera è andata in scena la partita contro il Lussemburgo. Vittoria per gli Azzurri per uno a zero grazie al gol di testa di Pio Esposito all'inizio della ripresa. Dal primo minuto ha giocato il terzino sinistro del Milan Davide Bartesaghi, all'esordio assoluto con la Nazionale maggiore dopo prove molto positive con l'Under 21. Con gli 'azzurrini' il classe 2005 ha giocato 6 partite con 4 assist. Con il Milan ha avuto una stagione di alti e bassi giocando 2442 minuti in Serie A (con 31 presenze) 2 gol e 0 assist, anche se gli xA sono ben più alti ovvero 4.06.

Esordio con l'Italia per Camarda e Bartesaghi

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Esordio ufficiale con l'Italia anche per Francesco Camarda dal minuto 76: l'attaccante del Milan ha sfiorato subito il gol di testa su cross di Bartesaghi. Con l'Under 21 azzurra, l'attaccante in prestito al Lecce ha giocato 4 partite con 4 reti e un assist. Camarda in stagione ha giocato solo 7 volte da titolare in Serie A (con 693 minuti in campo). Un solo gol con 1.86 di xG (tutti i dati da Sofascore). Purtroppo il classe 2008 ha saltato 15 partite per un grave infortunio alla spalla.

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Giovani fondamentali per il Milan

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Arrivano comunque indicazioni positive anche per il Milan. In un momento in cui i rossoneri stanno rivoluzionando tutto con in arrivo un nuovo organigramma e un nuovo allenatore restano importantissimi anche i giovani per i rossoneri. Camarda tornerà in estate al Milan dopo una stagione complessa soprattutto per il suo infortunio, ma il talento e le qualità non sono in discussione. Bartesaghi conferma di essere già pronto per il grande calcio: anche questa una bella partita per il terzino rossonero. I giovani del Milan saranno importantissimi per le liste del Diavolo, visto che la squadra giocherà in Europa League.

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