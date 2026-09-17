Il ko a San Siro contro il Benfica ha sollevato un polverone di polemiche intorno al Milan. Nelle prime cinque uscite stagionali, i rossoneri hanno raccolto 2 vittorie, due pareggi e una sconfitta. Oltre ai risultati, a preoccupare Sandro Sabatini è anche il gioco della squadra di Ruben Amorim.

Sabatini duro con Amorim e Cardinale

“Il Milan promesso da Cardinale in estate, cioè la squadra che gioca sempre per vincere, non esiste. Non esiste nemmeno il Milan dominante auspicato da Amorim, e non esiste il Milan che finalmente gioca a calcio. Il centrocampo composto da Chukwuemze, Musah, Jashari e Bartesaghi, con tutto il rispetto, non sarebbe il centrocampo titolare nemmeno di una squadra di metà classifica".

Conte al Milan? Le parole di Sabatini

"C'era Antonio Conte in tribuna a San Siro. Quello vero eh, il fantasma che aleggia su tante panchine in Italia, non solo su quella del Milan di Amorim”.

Intervenuto ai microfoni di 'Calciomercato.com' al termine di Milan-Benfica 0-2 è stato molto critico nei confronti del progetto diNon è passata inosservata la presenza di Antonio Conte sugli spalti del Meazza. Secondo il giornalista Nicolò Schira, l'allenatore leccese, senza panchina dopo la rottura con il Napoli, potrebbe essere un'opzione per ilin caso di esonero anticipato di Amorim.si è espresso così su questa possibilità:

Resta comunque molto complicato che Conte accetti un incarico a stagione in corso, così come che Cardinale decida di puntare su un tecnico che ha regolarmente snobbato negli ultimi anni.