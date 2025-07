Ricci firma, poi incontra Allegri a Casa Milan: inizia la nuova era | PM News

Oggi è il giorno di Samuele Ricci . Il centrocampista italiano sta completando il suo passaggio al Milan , con la firma sul contratto che suggellerà il suo arrivo in rossonero. Una giornata cruciale per il mercato del Milan, che accoglie un nuovo volto per la mediana.

A rendere ancora più significativo il suo primo giorno in rossonero, il neo-acquisto Samuele Ricci ha avuto un incontro speciale. Come riferito dal nostro Stefano Bressi, Massimiliano Allegri, presente in sede a Casa Milan come spesso accade, si è incrociato con Ricci.