 Milan, aria nuova in mediana: Ricci è il primo tassello. E Jashari?

Ardon Jashari , classe 2002 del Club Bruges , è il nome caldo. Il Milan ci sta lavorando da settimane e i contatti si sono intensificati. Il profilo è quello giusto: un regista moderno, forte fisicamente, intelligente nella gestione del pallone e con già esperienza internazionale. Allegri lo vede come l'equilibratore perfetto, il partner ideale per Ricci in un centrocampo tutto nuovo. La trattativa è in corso; il Bruges fa muro, ma il giocatore ha già espresso il suo gradimento: vuole solo e soltanto il Milan .

Se dovesse arrivare anche Jashari, si completerebbe una vera e propria rivoluzione silenziosa. Il reparto diventerebbe affollato, quasi sovrappopolato. Ad oggi, i centrocampisti in rosa sarebbero dieci: Ricci, Adli, Bennacer, Musah, Pobega, Bondo, Fofana, Loftus-Cheek e il giovane Jashari in arrivo. Troppi.

Quattro uscite in vista

È necessario snellire la rosa e fare spazio. Quattro giocatori sono destinati a partire. I nomi in uscita? Yunus Musah è il più richiesto, con la Premier League sulle sue tracce e il Milan pronto ad ascoltare le offerte. Adli e Bennacer sono fuori dai piani di mister Allegri e, di conseguenza, sono finiti sul mercato. L'ultimo sacrificio arriverà tra Bondo, Loftus-Cheek e Pobega. Quest'ultimo, cresciuto nel vivaio rossonero, ha però un valore strategico per le liste UEFA, essendo utile per la quota "club trained": un motivo in più per tenerlo, anche come jolly tattico.