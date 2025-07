Calciomercato Milan, sirene turche per Okafor: si tratta per la cessione

Di fronte a questo muro, il Besiktas non si è arreso, anzi. La dirigenza turca ha immediatamente cambiato la sua strategia, aprendo le discussioni con il Milan per una possibile cessione a titolo definitivo . Le ultime indiscrezioni indicano che il club di Istanbul starebbe preparando un'offerta economica compresa tra i 6 e i 7 milioni di euro . Questa cifra rappresenta un punto di partenza per intavolare la trattativa, ma è chiaro che il Milan potrebbe puntare a una valutazione leggermente più alta.

Per Okafor, un trasferimento in Turchia potrebbe rappresentare l'opportunità di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista, cosa che al Milan non potrebbe avere. Per il club di via Aldo Rossi, la sua cessione, a fronte di una valutazione ritenuta congrua, libererebbe un posto in rosa, permettendo di reinvestire sul mercato per profili più funzionali al progetto tecnico di Allegri. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Besiktas riuscirà a colmare il divario con le richieste rossonere e portare Okafor in Super Lig.