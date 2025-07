Fofana: quale ruolo nel nuovo Milan di Allegri? La rivoluzione nel reparto …

Youssouf Fofana ha giocato 52 partite su 55 nella sua prima stagione col Milan. Lo ricorda 'Il Corriere dello Sport'. Come ricorda il quotidiano, il francese è sempre sceso in campo quando disponibile. Sarà così centrale anche con la rivoluzione in mediana che stanno facendo Tare e Allegri? 'Il Corriere dello Sport' cerca di fare una previsione sul suo minutaggio. Secondo il quotidiano, gli interventi sul mercato del Milan corrisponderebbero agli altri due terzi del reparto rossonero con il ruolo di mezzala già assegnato a Fofana.