Ramazzotti svela il Milan di Allegri: “Ha già le idee chiare, occhio a Fofana e…”

"Le incognite sono tante e in mezzo c'è un mercato intero con innesti da programmare e partenze sia da evitare (Reijnders) sia da agevolare (i giocatori che non rientrano nel progetto). Il Milan di Massimiliano Allegri, però, prenderà forma a breve. Anzi, nella testa del tecnico livornese una forma ce l'ha già. Perché in questa stagione non è stato certo tutte le sere al cinema, ma davanti alla tv a studiare calcio. Italiano ed estero. Chiaramente sono tantissime le partite del Diavolo che lui e il suo staff hanno guardato.