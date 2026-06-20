Tra i calciatori che più hanno brillato nella prima giornata del Mondiale 2026, c'è senza dubbio il centrocampista marocchino Ayyoub Buaddi. Il classe 2007 si è messo in mostra nel match contro il Brasile, guadagnandosi il premio di migliore in campo nonostante la presenza di campioni affermati come Vinicius e Hakimi sul terreno di gioco. Come svelato da Gianluca Di Marzio, in passato il ragazzo è stato vicino al Milan per volontà di Massimiliano Allegri: oggi il Lille lo valuta 70 milioni di euro.

Milan, il retroscena di Gianluca Di Marzio su Bouaddi

“L'anno scorso, quando Massimiliano Allegri ha buttato giù la lista dei rinforzi per il Milan, a centrocampo aveva messo proprio il nome di Bouaddi. Lui e il suo staff di scouting lo avevano già individuato. Per Allegri, il ragazzo che oggi sta brillando al Mondiale doveva far parte del centrocampo del futuro. In quel momento Bouaddi era davvero un'ottima opportunità di mercato. Il Milan, però, in quel ruolo aveva già chiuso l'acquisto di Ricci”.

I numeri di Bouaddi al Lille

Nel corso del podcast 'Caffè Di Marzio', il giornalista ha raccontato di quando la scorsa estateaveva proposto il nome dialla dirigenza del. Come riferito da Di Marzio, tuttavia, il club rossonero non ha affondato sul centrocampista marocchino perché in quel ruolo aveva già investito 23 milioni di euro per prelevaredal Torino per 23 milioni di euro.La popolarità del giocatore era cresciuta già lo scorso ottobre, a seguito di una prestazione incredibile incontro la. Nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha mostrato ulteriori progressi tecnici e atletici, fino a conquistare una maglia da titolare nella selezione marocchina. Nella stagione appena terminata con il club francese,ha collezionatoper un totale di 3153 minuti in campo Ilha mantenuto il profilo del diciottenne nella lista dei calciatori da monitorare, confermando la bontà della segnalazione iniziale di, ma l'attuale richiesta del Lille rende ormai impossibile l’operazione.