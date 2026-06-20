Gianluca Di Marzio racconta una sliding doors che avrebbe potuto cambiare la stagione del Milan: la richiesta di Allegri che non è stata accolta dalla società
Tra i calciatori che più hanno brillato nella prima giornata del Mondiale 2026, c'è senza dubbio il centrocampista marocchino Ayyoub Buaddi. Il classe 2007 si è messo in mostra nel match contro il Brasile, guadagnandosi il premio di migliore in campo nonostante la presenza di campioni affermati come Vinicius e Hakimi sul terreno di gioco. Come svelato da Gianluca Di Marzio, in passato il ragazzo è stato vicino al Milan per volontà di Massimiliano Allegri: oggi il Lille lo valuta 70 milioni di euro.
Milan, il retroscena di Gianluca Di Marzio su BouaddiNel corso del podcast 'Caffè Di Marzio', il giornalista ha raccontato di quando la scorsa estate Massimiliano Allegri aveva proposto il nome di Buaddi alla dirigenza del Milan. Come riferito da Di Marzio, tuttavia, il club rossonero non ha affondato sul centrocampista marocchino perché in quel ruolo aveva già investito 23 milioni di euro per prelevare Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di euro.
“L'anno scorso, quando Massimiliano Allegri ha buttato giù la lista dei rinforzi per il Milan, a centrocampo aveva messo proprio il nome di Bouaddi. Lui e il suo staff di scouting lo avevano già individuato. Per Allegri, il ragazzo che oggi sta brillando al Mondiale doveva far parte del centrocampo del futuro. In quel momento Bouaddi era davvero un'ottima opportunità di mercato. Il Milan, però, in quel ruolo aveva già chiuso l'acquisto di Ricci”.
I numeri di Bouaddi al LilleLa popolarità del giocatore era cresciuta già lo scorso ottobre, a seguito di una prestazione incredibile in Europa League contro la Roma. Nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha mostrato ulteriori progressi tecnici e atletici, fino a conquistare una maglia da titolare nella selezione marocchina. Nella stagione appena terminata con il club francese, Bouaddi ha collezionato 42 presenze complessive, per un totale di 3153 minuti in campo Il Milan ha mantenuto il profilo del diciottenne nella lista dei calciatori da monitorare, confermando la bontà della segnalazione iniziale di Allegri, ma l'attuale richiesta del Lille rende ormai impossibile l’operazione.
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