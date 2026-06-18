Il Milan è il club di Serie A con più rappresentanti al Mondiale 2026: ecco come sono andati i dieci rossoneri impegnati nella prima giornata
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Nonostante l'assenza dell'Italia, la Serie A recita un ruolo importante al Mondiale 2026 con 66 convocati complessivi sui 1248 totali. Il Milan guida la spedizione del campionato italiano con ben dieci calciatori distribuiti in otto nazionali. Qualcuno si è già messo in mostra nel primo turno di Coppa Del Mondo, mentre altri stanno faticando più del previsto. Scopriamo insieme il bilancio dei rossoneri nella prima giornata della rassegna iridata.
Stati Uniti, lo show di PulisicChristian Pulisic è stato protagonista di una prestazione di altissimo livello nel netto successo per 4-1 degli Stati Uniti contro il Paraguay. Il trequartista rossonero ha propiziato l'autogol del paraguaiano Bobadilla che ha sbloccato la gara, per poi servire al 35' l'assist vincente per la rete di Balogun. La sua partita è terminata anzitempo a causa di un problema muscolare che ha costretto Mauricio Pochettino a sostituirlo all’intervallo.
Francia: Rabiot top, male MaignanLa Francia supera il Senegal per 3-1 con prestazioni opposte per i due rossoneri in campo. Adrien Rabiot ha brillato nel ruolo di mediano davanti alla difesa, fornendo un assist illuminante per il gol del momentaneo 2-0 di Barcola. Serata negativa, invece, per Mike Maignan. Il portiere del Milan è apparso incerto in un paio di occasioni e ha grandi responsabilità sul gol subito sul primo palo da Mbaye.
Croazia, esordio amaro per ModricEsordio amaro per Luka Modric nella sconfitta della Croazia contro l'Inghilterra. Il centrocampista quarantenne ha sofferto il ritmo e l'intensità della formazione inglese, commettendo anche il fallo su Madueke che ha causato il calcio di rigore trasformato da Harry Kane per il momentaneo 1-0 degli uomini di Thomas Tuchel. Zlatko Dalic lo ha sostituito al 58’ per favorire l’ingresso di Kovacic.
Portogallo: Leao 'molle'Inizio complicato anche per Rafael Leao con il Portogallo. Subentrato a Pedro Neto al 73’ minuto, l’attaccante del Milan non è riuscito a incidere nel deludente pareggio per 1-1 maturato contro il Congo. Al termine dei novanta minuto il collega della ‘Gazzetta dello Sport’ Francesco Pietrella ha definito la sua prestazione “molle”, scatenando una risposta brutale da parte del giocatore.
Svizzera, pochi minuti per JashariArdon Jashari ha trovato spazio soltanto nei minuti finali dell’1-1 tra Qatar e Svizzera. Il centrocampista elvetico è entrato in campo al minuto 89 per puntellare la mediana, ma a pochi istanti dal suo ingresso gli avversari hanno ristabilito l’equilibrio grazie all’autorete di Muheim.
Belgio, panchina per Saelemaekers e De WinterDebutto rimandato per i due rossoneri del Belgio, rimasti in panchina per l'intera durata del match contro l'Egitto terminato 1-1. Il commissario tecnico Rudi Garcia ha preferito non impiegare Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, affidandosi all'esperienza di Trossard e Mechele.
Messico, Gimenez rimanda l'appuntamento con l'esordioIl Messico comincia il proprio percorso Mondiale con una solida vittoria per 2-0 ai danni del Sudafrica nel match di apertura. Nel successo della selezione centramericana non si registrano minuti per Santiago Gimenez, rimasto a in panchina per tutta la durata dell’incontro.
Ecuador, zero minuti per EstupinanLo stesso destino di Gimenez, De Winter e Saelemaekers è toccato anche a Pervis Estupinan. Il laterale sinistro è rimasto in panchina per novanta minuti nella sconfitta dell'Ecuador contro la Costa d'Avorio.
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