Il Milan sta vivendo delle settimane davvero importanti, sospese tra rivoluzione e dubbi legati ad alcuni dei suoi pezzi migliori. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, fino a Loftus-Cheek. Ma il vero punto di domanda principale che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi ruota attorno al suo nome: Rafael Leao.

Milan, parla Leao: "Ora penso al Mondiale"

"Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro

L'attaccante portoghese è attualmente impegnato nella missione Mondiale co la maglia del Portogallo. Al termine della sfida odierna contro la, il calciatore del Milan ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sic. Tra le domande sul nuovo progetto dele le critiche per la prestazione sottotono con il Portogallo, il numero 10 rossonero ha voluto rispondere a tono:

Oltre ai tormentoni toni di mer Cato, ovviamente, a scaldare il post partita è stata una domanda diretta sulle sue condizioni. Il calciatore, infatti, è stato visto piuttosto molle. La replica di leao, ovviamente, non è tardata ad arrivare:

“Molle in che senso? Ho cercato di dare il massimo come sempre, ci sono partite cosi, se non faccio un gol o un assist non vuol dire che sono molle. Ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti. Io cercherò sempre di puntare e alle volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita”

Con il Mondiale in corso, si sa, qualsiasi scelta viene rimandata di alcune settimane proprio perchè la concentrazione sulla competizione è ai livelli massimi. L'arrivo di Amorim sulla panchina rossonera,a però non sembra aver entusiasmato Leao. Oltre a dover risollevare la squadra, il tecnico lusitano ha un altro compito molto importante: convincere i 'veterani' a rimanere. Sarà così anche per Leao?