Real Madrid-Milan, sconfitta letale per Ancelotti? Possibile l’esonero

Decisamente complicate le ultime ore per Carlo Ancelotti , dopo la sconfitta del suo Real Madrid contro il Milan , con l'ipotesi esonero che si starebbe stagliando come possibile. Dopo l'attacco di Mira Bonino , moglie di Federico Valverde , di Jorge Valdano e di Pradrag Mijatovic , arriva un'altra batosta per l'ex allenatore rossonero, che rischia davvero di lasciare i Blancos. A darne notizie è 'Relevo', noto portale spagnolo. Secondo quanto riferito il suo addio non era in programma nelle scorse settimane, ma i risultati maturati recentemente, compresa la sconfitta contro il Diavolo, avrebbero fatto traballare più che mai la sua panchina.

Real Madrid-Milan, trema la panchina di Ancelotti: dalla Spagna parlano di esonero in vista

Non è solo questo il motivo. Tra gli aspetti che starebbero spingendo gli stati generali del Real Madrid, si legge, ci sarebbe anche il minutaggio basso per due giocatori talentuosi come Arda Guler ed Endrick. Sui quali, per altro, si è investito parecchio. Altro punto a sfavore di Carlo Ancelotti anche la situazione Jude Bellingham. L'inglese sembra la brutta copia di quello visto nella passata stagione, quando dava l'impressione di essere davvero inarrestabile. Al momento, comunque, non ci sarebbero stati contatti con il tecnico per comunicargli questa decisione, che di fatto non è ancora stata presa.