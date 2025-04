Udinese, un Top ancora in dubbio per il Milan: ecco di chi si tratta

Mancano poco più di tre giorni all'inizio della 32^ giornata del nostro campionato e la sfida che aprirà il nuovo turno sarà quella tra Udinese e Milan . I rossoneri sono alla disperata caccia di punti importanti per la rincorsa europea e di fronte si troveranno una squadra reduce da ben tre sconfitte consecutive. Il gruppo allenato da Kosta Runjaic vuole tornare alla vittoria già contro il Diavolo ma, forse, dovrà farlo senza uno dei suoi giocatori migliori.

Udinese, contro il Milan senza un giocatore chiave? Ecco di chi parliamo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, infatti, le condizioni di Florian Thauvin sarebbero ancora da valutare. Il fantasista francese è ancora impegnato in sedute di recupero ed è indisponibile ormai da un mese. Il suo stato di forma verrà valutato in questi giorni ma la sua presenza nella sfida contro il Milan rimane incerta. Il classe '93 rappresenta un giocatore chiave per la squadra di Runjaic e la fascite plantare di cui soffre continua a tormentarlo. Ce la farà a recuperare entro venerdì 11 aprile? Lo scopriremo fra pochi giorni.