Real Madrid, Mbappé: “Il razzismo va fermato. Questo il miglior club al mondo”

Sul razzismo e la salute mentale: “Il razzismo fa parte della vita, non solo del calcio. Dobbiamo fermarlo, dobbiamo agire. I giocatori si sostengono a vicenda più di prima, ma non è abbastanza. Io do la mia opinione e non ho paura: prima i essere un calciatore, sono un uomo normale e vedo le cose che accadono nella vita. Salute mentale? Conosco persone e compagni di squadra che hanno sofferto di depressione. Ora la gente non ha paura di parlare di queste cose, e questo è un bene. Anche io h toccato il fondo in modo sportivo, non mentale. Ho molto rispetto per questo problema”.