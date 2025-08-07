Il mercato del Milan continua a far discutere, e a esprimere la sua opinione, come spesso accade, è stato Fabio Ravezzani. Sul suo account X, Ravezzani ha sollevato un punto di discussione riguardo alle scelte dei rossoneri, giudicando in particolare la rivoluzione che sta investendo gli esterni della rosa di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ravezzani critica il Milan: “Incomprensibile la rivoluzione sugli esterni”
SOCIAL
Ravezzani critica il Milan: “Incomprensibile la rivoluzione sugli esterni”
Il mercato del Milan continua a far discutere, e a esprimere la sua opinione, come spesso accade, è stato Fabio Ravezzani
Ravezzani su Athekame: "Spero sia meglio di Calabria, ma temo sia solo finanza"—
LEGGI ANCHE: Milan, come giocava Hojlund in Serie A? La sua stagione con l'Atalanta ...>>>
“Una cosa che non capisco è l’insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi da parte del Milan. Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero. A meno che il ragionamento sia: prendo a 6 mln e magari rivendo a 10. Cioè pura finanza..”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA