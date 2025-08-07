Ravezzani critica il Milan: “Incomprensibile la rivoluzione sugli esterni”

Il mercato del Milan continua a far discutere, e a esprimere la sua opinione, come spesso accade, è stato Fabio Ravezzani

Il mercato del Milan continua a far discutere, e a esprimere la sua opinione, come spesso accade, è stato Fabio Ravezzani. Sul suo account X, Ravezzani ha sollevato un punto di discussione riguardo alle scelte dei rossoneri, giudicando in particolare la rivoluzione che sta investendo gli esterni della rosa di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Una cosa che non capisco è l’insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi da parte del Milan. Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero. A meno che il ragionamento sia: prendo a 6 mln e magari rivendo a 10. Cioè pura finanza..”.