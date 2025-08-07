Milan, Hojlund per l’attacco? Ecco come giocava in Serie A! I numeri …

I numeri non sono di certo sfavillanti, chiaro, ma era la sua prima stagione in Serie A, in un campionato di un certo livello dopo le sue esperienze al Copenaghen e allo Sturm Graz. Durante quell'anno in Italia, Hojlund mise in campo tutte le sue qualità, la sua velocità straordinaria e lampi di talento importanti. Un po' come Vlahovic, non è del tutto sbocciato con il salto di categoria, ma lo United è un club in difficoltà da anni, non è facile per nessuno. Certo sarebbe un'opportunità importante in prestito, visto che Hojlund ha tantissimo talento ed è ancora giovanissimo. In più il gioco in ripartenza di Allegri potrebbe solo farlo risaltare.