Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Milan, Hojlund per l’attacco? Ecco come giocava in Serie A! I numeri …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Hojlund per l’attacco? Ecco come giocava in Serie A! I numeri …

Milan, come giocava Hojlund in Serie A? La sua stagione con l'Atalanta ...
Milan, Hojlund potrebbe essere il prossimo attaccante rossonero? I suoi numeri nella sua stagione con la maglia dell'Atalanta. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Hojlund potrebbe essere il colpo per l'attacco dei rossoneri? L'attaccante del Manchester United potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che i Red Devils potrebbero presto chiudere per Sesko, con il danese che avrebbe meno spazio e che potrebbe essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto. Per il Milan, almeno dal punto di vista economico, potrebbe essere più fattibile di Vlahovic dalla Juventus. Vi ricordate dell'ultimo Hojlund con la maglia dell'Atalanta in Serie A? Ecco la nostra analisi.

Milan, come giocava Hojlund in Serie A? La sua stagione con l'Atalanta ...

—  

Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. 9 gol con due assist, 11 grandi occasioni da rete mancate, poco meno di due tiri a partita, con meno di 5 tocchi nell'area avversaria. Più di 16 percento di percentuale realizzativa. Questi i suoi numeri offensivi. Come possiamo vedere dalla heatmap, Hojlund giocava un po' a tutto campo con Gasperini e la Dea. Parliamo della stagione 2022-23, quando il danese aveva ancora solo 19/20 anni, quindi molto molto giovane, come lo è ancora visto che è un classe 2003.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Hojlund sorpassa Vlahovic: emissari in Inghilterra>>>

I numeri non sono di certo sfavillanti, chiaro, ma era la sua prima stagione in Serie A, in un campionato di un certo livello dopo le sue esperienze al Copenaghen e allo Sturm Graz. Durante quell'anno in Italia, Hojlund mise in campo tutte le sue qualità, la sua velocità straordinaria e lampi di talento importanti. Un po' come Vlahovic, non è del tutto sbocciato con il salto di categoria, ma lo United è un club in difficoltà da anni, non è facile per nessuno. Certo sarebbe un'opportunità importante in prestito, visto che Hojlund ha tantissimo talento ed è ancora giovanissimo. In più il gioco in ripartenza di Allegri potrebbe solo farlo risaltare.

 

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA