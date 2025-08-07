Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti: “In testa ora c’è Hojlund. Vlahovic? Dal Milan non mi hanno …”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti: “In testa ora c’è Hojlund. Vlahovic? Dal Milan non mi hanno …”

Calciomercato Milan Hojlund AC Milan News
Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul possibile prossimo attaccante del Milan, tra Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con 'Calciomercato e Ritiri', soffermandosi in modo particolare sul prossimo attaccante del Milan, da Dusan Vlahovic a Rasmus Hojlund. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Milan, Pellegatti rivela le strategie in attacco: "Vlahovic e Hojlund ..."

—  

Su Ardon Jashari: "Sono molto contento, me lo hanno descritto molto bene. Ha vinto il duello con Ederson, uno dei migliori centrocampisti in Italia. E' un giocatore completo, che sa inserirsi, il Milan ha preso un grandissimo giocatore".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, su Hojlund ci sono due problemi e una concorrente >>>

Su Dusan Vlahovic: "So che tutti sono molto affascinati dalla questione attaccante. Dal Milan non me lo hanno mai dato come primo della lista. Per me i tifosi sarebbero molto contenti se arrivasse, l'ambiente Milan potrebbe rilanciarlo. E' uno che entusiasma, ma in questo momento, via Jackson, via Nunez, Goncalo Ramos è un rebus, altri sono scommesse e non si può. Non vedo il Milan che vada a dare una mano alla Juve per Vlahovic e dandogli Thiaw. Thiaw interessa anche al Newcastle e Allegri ha fatto sapere che è uno dei suoi riferimenti dietro. In testa ora c'è Hojlund, attenzione. Oggi il Manchester United chiede 30 mln, quindi il Milan chiederà il prestito. Un intermediario sta lavorando su questa operazione, ma sarà difficile che arrivi per 30-35 mln".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA