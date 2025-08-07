Pellegatti: “In testa ora c’è Hojlund. Vlahovic? Dal Milan non mi hanno …”

Su Dusan Vlahovic: "So che tutti sono molto affascinati dalla questione attaccante. Dal Milan non me lo hanno mai dato come primo della lista. Per me i tifosi sarebbero molto contenti se arrivasse, l'ambiente Milan potrebbe rilanciarlo. E' uno che entusiasma, ma in questo momento, via Jackson, via Nunez, Goncalo Ramos è un rebus, altri sono scommesse e non si può. Non vedo il Milan che vada a dare una mano alla Juve per Vlahovic e dandogli Thiaw. Thiaw interessa anche al Newcastle e Allegri ha fatto sapere che è uno dei suoi riferimenti dietro. In testa ora c'è Hojlund, attenzione. Oggi il Manchester United chiede 30 mln, quindi il Milan chiederà il prestito. Un intermediario sta lavorando su questa operazione, ma sarà difficile che arrivi per 30-35 mln".