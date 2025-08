Calciomercato Milan, Hojlund: svelata la richiesta dello United

Calciomercato Milan, Hojlund potrebbe essere il colpo in attacco dei rossoneri? The Athletic rivela la possibile richiesta dello United

Calciomercato Milan, oggi è il giorno di Ardon Jashari, forse l'ultimo colpo del centrocampo rossonero. Dopodiché, la dirigenza dovrebbe chiudere per Athekame dalla Young Boys per poi concentrarsi sulle possibili cessioni degli esuberi e non solo. Il primo obiettivo del mese di agosto potrebbe essere l'acquisto di un nuovo attaccante. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan potrebbe pensare anche a Hojlund del Manchester United. Il club potrebbe vendere giocatori in avanti a causa del prossimo arrivo di Sesko dal Lipsia.