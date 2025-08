Calciomercato Milan, Vlahovic: margini ristretti. Sale Hojlund, ecco perché

Calciomercato Milan, con il prossimo arrivo di Jashari e la possibile chiusura per Athekame, il club rossonero dovrebbe chiudere gli acquisti con un colpo in avanti, questo a meno di altre cessioni nei vari reparti. Il mese di agosto sarà quello decisivo per l'attacco del Diavolo, con un giocatore in cima alle preferenze e un altro che starebbe scalando posizioni.