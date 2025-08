Calciomercato Milan, Vlahovic e Thiaw: valutazioni non distanti

Come scrive 'Tuttosport', Dusan Vlahovic potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan. Occhio al possibile intreccio con Thiaw

Come scrive 'Tuttosport', Dusan Vlahovic non avrebbe mai aperto alle proposte di rinnovo al ribasso con la Juventus, o alle offerte arrivate da Turchia e Arabia Saudita. Secondo il quotidiano, la destinazione più probabile sarebbe il Milan. E Malick Thiaw potrebbe partire dai rossoneri, la dirigenza non avrebbe del tutto chiuso a una sua cessione, ma la richiesta del Milan potrebbe essere di circa 30 milioni di euro.